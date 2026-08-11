Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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11.08.2026 10:02:37
S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Linde-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 11.08.2023 wurde das Linde-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Linde-Anteile bei 381.82 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.262 Linde-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (492.46 USD), wäre das Investment nun 128.98 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28.98 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Linde eine Marktkapitalisierung von 225.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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