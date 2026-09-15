S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Linde-Papier statt. Zum Handelsende stand das Linde-Papier an diesem Tag bei 314.53 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Linde-Aktie investierten, hätten nun 31.793 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’765.21 USD, da sich der Wert eines Linde-Anteils am 14.09.2026 auf 464.41 USD belief. Mit einer Performance von +47.65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Linde belief sich zuletzt auf 215.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch