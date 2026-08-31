Linde-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die Linde-Aktie wurde im August 2026 von 8 Analysten analysiert.

8 Experten empfehlen die Linde-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 566,13 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Linde auf 488,83 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 564,00 USD 15,38 19.08.2026 DZ BANK - - 06.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 550,00 USD 12,51 05.08.2026 UBS AG 612,00 USD 25,20 03.08.2026 Jefferies & Company Inc. 560,00 USD 14,56 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch