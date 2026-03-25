Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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Linde Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde von 460 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die anhaltenden Spannungen in Nahost mit der Sperrung der Straße von Hormus hätten zu einer signifikanten Verknappung des Marktes für Flüssiggas und damit auch für Helium geführt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei eine kleine Chance für das Heliumgeschäft des Industriegasekonzerns./rob/edh/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Halten
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
$ 493.44
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
$ 497.80
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
|
KGV*:
-
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