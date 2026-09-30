Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Linde-Aktie im September 2026 ein
Die Linde-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.
3 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 570,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 92,82 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Linde-Aktie von 477,18 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|560,00 USD
|17,36
|30.09.2026
|UBS AG
|612,00 USD
|28,25
|23.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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