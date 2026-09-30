So schätzen die Analysten die Linde-Aktie im September 2026 ein

Die Linde-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.

3 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 570,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 92,82 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Linde-Aktie von 477,18 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 560,00 USD 17,36 30.09.2026 UBS AG 612,00 USD 28,25 23.09.2026

Redaktion finanzen.ch