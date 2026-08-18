S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Linde-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Linde-Anteile an diesem Tag bei 309.91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.227 Linde-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 1’530.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 474.33 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53.05 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Linde belief sich zuletzt auf 222.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch