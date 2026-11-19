Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.29 Prozent fester bei 17’429.88 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 87.456 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.410 Prozent auf 17’450.11 Punkte an der Kurstafel, nach 17’378.84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17’566.96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17’415.66 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 1.97 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der SDAX noch bei 18’210.22 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’534.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 15’955.60 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.428 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit OHB SE (+ 7.64 Prozent auf 183.20 EUR), Medios (+ 7.54 Prozent auf 11.12 EUR), Basler (+ 5.29 Prozent auf 24.90 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.55 Prozent auf 8.74 EUR) und SFC Energy (+ 3.33 Prozent auf 18.62 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil HelloFresh (-4.43 Prozent auf 2.87 EUR), grenke (-2.04 Prozent auf 11.52 EUR), Grand City Properties (-1.95 Prozent auf 7.54 EUR), Douglas (-1.89 Prozent auf 7.26 EUR) und Südzucker (-1.82 Prozent auf 10.80 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 265’779 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.192 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch