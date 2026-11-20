Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 2.77 Prozent schwächer bei 16’770.64 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 86.714 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.510 Prozent auf 17’160.60 Punkte an der Kurstafel, nach 17’248.60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Freitag bei 17’160.60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16’760.71 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 5.68 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’183.22 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der SDAX mit 18’497.60 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der SDAX mit 15’914.45 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 3.37 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 5.15 Prozent auf 3.06 EUR), Südzucker (+ 0.94 Prozent auf 10.74 EUR), Drägerwerk (+ 0.86 Prozent auf 117.00 EUR), PATRIZIA SE (+ 0.49 Prozent auf 8.15 EUR) und KWS SAAT SE (+ 0.48 Prozent auf 63.00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-16.83 Prozent auf 6.92 EUR), ASTA Energy Solutions (-9.77 Prozent auf 38.80 EUR), Basler (-9.52 Prozent auf 21.85 EUR), SGL Carbon SE (-8.25 Prozent auf 4.34 EUR) und EVOTEC SE (-8.21 Prozent auf 2.51 EUR).

Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’682’022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5.150 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.31 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch