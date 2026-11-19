SDAX 701259 / DE0009653386
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19.11.2026 17:58:12
Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schliesst in der Verlustzone
Der SDAX notierte schlussendlich im Minus.
Schlussendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0.61 Prozent tiefer bei 17’272.56 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 87.456 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.410 Prozent höher bei 17’450.11 Punkten in den Handel, nach 17’378.84 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17’566.96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17’243.94 Punkten.
So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2.86 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der SDAX noch bei 18’210.22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’534.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bewegte sich der SDAX bei 15’955.60 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.479 Prozent nach unten. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 4.58 Prozent auf 178.00 EUR), secunet Security Networks (+ 3.93 Prozent auf 195.60 EUR), CANCOM SE (+ 3.43 Prozent auf 19.28 EUR), PVA TePla (+ 3.10 Prozent auf 27.24 EUR) und SFC Energy (+ 2.77 Prozent auf 18.52 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen ASTA Energy Solutions (-4.23 Prozent auf 43.00 EUR), Mutares (-4.14 Prozent auf 26.65 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.83 Prozent auf 21.60 EUR), grenke (-3.74 Prozent auf 11.32 EUR) und PNE (-3.29 Prozent auf 4.41 EUR).
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 1’293’083 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 5.192 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick
Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1.31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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