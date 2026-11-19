Um 15:41 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0.19 Prozent auf 17’345.43 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 87.456 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.410 Prozent auf 17’450.11 Punkte an der Kurstafel, nach 17’378.84 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17’566.96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17’328.86 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 2.45 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, notierte der SDAX bei 18’210.22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’534.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, notierte der SDAX bei 15’955.60 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.059 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 8.70 Prozent auf 185.00 EUR), secunet Security Networks (+ 4.14 Prozent auf 196.00 EUR), Basler (+ 3.81 Prozent auf 24.55 EUR), PVA TePla (+ 3.71 Prozent auf 27.40 EUR) und Medios (+ 3.68 Prozent auf 10.72 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil HelloFresh (-3.70 Prozent auf 2.89 EUR), grenke (-3.23 Prozent auf 11.38 EUR), Südzucker (-3.09 Prozent auf 10.66 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.76 Prozent auf 21.84 EUR) und PNE (-2.63 Prozent auf 4.44 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 589’464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.192 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1.31 erwartet. Mit 8.96 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch