SDAX 701259 / DE0009653386
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|SDAX aktuell
|
19.11.2026 15:58:14
Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags
Wenig Veränderung ist am Donnerstag in Frankfurt zu beobachten.
Um 15:41 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0.19 Prozent auf 17’345.43 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 87.456 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.410 Prozent auf 17’450.11 Punkte an der Kurstafel, nach 17’378.84 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 17’566.96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17’328.86 Einheiten.
SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 2.45 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, notierte der SDAX bei 18’210.22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’534.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, notierte der SDAX bei 15’955.60 Punkten.
Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.059 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 8.70 Prozent auf 185.00 EUR), secunet Security Networks (+ 4.14 Prozent auf 196.00 EUR), Basler (+ 3.81 Prozent auf 24.55 EUR), PVA TePla (+ 3.71 Prozent auf 27.40 EUR) und Medios (+ 3.68 Prozent auf 10.72 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil HelloFresh (-3.70 Prozent auf 2.89 EUR), grenke (-3.23 Prozent auf 11.38 EUR), Südzucker (-3.09 Prozent auf 10.66 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.76 Prozent auf 21.84 EUR) und PNE (-2.63 Prozent auf 4.44 EUR).
Die teuersten SDAX-Konzerne
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 589’464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.192 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1.31 erwartet. Mit 8.96 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
HAMBORNER REIT am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17’248.60
|-0.75%
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI startet mit Verlusten -- Abschläge zum Start auch beim DAX -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex nimmt zum Handelsstart am Freitag Verluste hin. Auch der deutsche Aktienmarkt steigt tiefer in den Handel ein. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.