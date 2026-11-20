SDAX 701259 / DE0009653386
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20.11.2026 15:58:17
Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter
Der SDAX bewegt sich am fünften Tag der Woche im Minus.
Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1.94 Prozent leichter bei 16’913.32 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 86.714 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.510 Prozent auf 17’160.60 Punkte an der Kurstafel, nach 17’248.60 Punkten am Vortag.
Bei 16’813.20 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17’160.60 Punkten den höchsten Stand markierte.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 4.88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’183.22 Punkte. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 18’497.60 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, lag der SDAX-Kurs bei 15’914.45 Punkten.
Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.55 Prozent ein. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 2.47 Prozent auf 2.98 EUR), Drägerwerk (+ 1.21 Prozent auf 117.40 EUR), Südzucker (+ 0.75 Prozent auf 10.72 EUR), Fielmann (+ 0.71 Prozent auf 42.60 EUR) und 1&1 (+ 0.61 Prozent auf 24.60 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen LPKF Laser Electronics (-12.26 Prozent auf 7.30 EUR), EVOTEC SE (-6.96 Prozent auf 2.54 EUR), SGL Carbon SE (-6.77 Prozent auf 4.41 EUR), Basler (-6.63 Prozent auf 22.55 EUR) und ASTA Energy Solutions (-6.28 Prozent auf 40.30 EUR).
Die teuersten Unternehmen im SDAX
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’223’963 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.150 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick
Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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