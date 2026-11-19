Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.84 Prozent höher bei 17’525.44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 87.456 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.410 Prozent auf 17’450.11 Punkte an der Kurstafel, nach 17’378.84 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17’450.11 Punkte, das Tageshoch hingegen 17’541.46 Zähler.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 1.44 Prozent nach. Der SDAX lag vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 18’210.22 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 18’534.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der SDAX 15’955.60 Punkte auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.978 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Medios (+ 6.38 Prozent auf 11.00 EUR), OHB SE (+ 5.64 Prozent auf 179.80 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.31 Prozent auf 8.72 EUR), SMA Solar (+ 3.96 Prozent auf 47.24 EUR) und Basler (+ 3.59 Prozent auf 24.50 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil HORNBACH (-1.07 Prozent auf 92.70 EUR), Grand City Properties (-1.04 Prozent auf 7.61 EUR), Wacker Neuson SE (-0.98 Prozent auf 20.15 EUR), HelloFresh (-0.90 Prozent auf 2.98 EUR) und Springer Nature (-0.87 Prozent auf 22.80 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 147’304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5.192 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1.31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.96 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch