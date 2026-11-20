Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1.24 Prozent auf 17’034.69 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 86.714 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.510 Prozent auf 17’160.60 Punkte an der Kurstafel, nach 17’248.60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Freitag bei 17’160.60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17’027.82 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 4.20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, notierte der SDAX bei 18’183.22 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 20.08.2026, einen Stand von 18’497.60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 15’914.45 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.85 Prozent nach unten. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 1.10 Prozent auf 2.94 EUR), Fielmann (+ 0.35 Prozent auf 42.45 EUR), Drägerwerk (+ 0.34 Prozent auf 116.40 EUR), Grand City Properties (+ 0.27 Prozent auf 7.54 EUR) und Shelly (+ 0.16 Prozent auf 64.40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen LPKF Laser Electronics (-5.77 Prozent auf 7.84 EUR), ASTA Energy Solutions (-5.12 Prozent auf 40.80 EUR), PVA TePla (-4.41 Prozent auf 26.04 EUR), SMA Solar (-4.25 Prozent auf 43.68 EUR) und SGL Carbon SE (-3.81 Prozent auf 4.55 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 65’946 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.150 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 1.31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.09 Prozent.

Redaktion finanzen.ch