KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
70.00CHF
0.80CHF
1.16 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.11.2025 16:13:01
KWS SAAT SECo Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für KWS Saat auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Saatgutherstellers sei solide verlaufen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf den sorgfältigen zweiten Blick beinhalte das "kleine Eröffnungsquartal keinen Aufreger"./rob/ck/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
65.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
65.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
12.11.25
|EQS-News: KWS veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Quartal 2025/2026 und bestätigt Prognosen (EQS Group)
|
12.11.25
|EQS-News: KWS publishes results for the first quarter 2025/2026 and confirms forecast (EQS Group)
|
11.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: SDAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
10.11.25