KWS SAAT

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für KWS Saat auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Saatgutherstellers sei solide verlaufen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf den sorgfältigen zweiten Blick beinhalte das "kleine Eröffnungsquartal keinen Aufreger"./rob/ck/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.