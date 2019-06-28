Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’761 -0.3%  SPI 17’569 -0.3%  Dow 47’788 -1.0%  DAX 24’043 -1.4%  Euro 0.9222 -0.3%  EStoxx50 5’743 -0.8%  Gold 4’198 0.0%  Bitcoin 79’975 -1.3%  Dollar 0.7918 -0.8%  Öl 63.1 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Holcim1221405
Top News
S&P 500 bleibt fest in Tech-Hand - NVIDIA, Apple & Microsoft treiben Gewinne
Amrize-Aktie: Neues "Made in America"-Label für US-Baufirmen
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
Ballard Power-Aktie dennoch klar schwächer: Umsatz steigt, Verluste schrumpfen
D-Wave Quantum-Aktie mit Kursrutsch nach schwacher Bilanz - Experten zeigen sich dennoch optimistisch
Suche...

KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007

70.00
CHF
0.80
CHF
1.16 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2025 16:13:01

KWS SAAT SECo Halten

KWS SAAT
60.21 CHF -0.01%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für KWS Saat auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Saatgutherstellers sei solide verlaufen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf den sorgfältigen zweiten Blick beinhalte das "kleine Eröffnungsquartal keinen Aufreger"./rob/ck/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
65.40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
65.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse