Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Am Donnerstag verbuchte der SDAX via XETRA schlussendlich Verluste in Höhe von 1.33 Prozent auf 18’184.45 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 92.886 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.467 Prozent auf 18’344.38 Punkte an der Kurstafel, nach 18’430.47 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 18’176.12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’421.31 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 0.025 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, notierte der SDAX bei 18’730.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’195.59 Punkten auf. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Wert von 17’023.31 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.78 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15’733.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit PVA TePla (+ 5.23 Prozent auf 34.62 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.56 Prozent auf 16.05 EUR), GFT SE (+ 3.33) Prozent auf 26.35 EUR), secunet Security Networks (+ 2.25 Prozent auf 249.50 EUR) und HelloFresh (+ 2.13 Prozent auf 2.40 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Südzucker (-6.83 Prozent auf 12.28 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6.08 Prozent auf 68.80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4.30 Prozent auf 26.72 EUR), OHB SE (-4.27 Prozent auf 170.40 EUR) und Eckert Ziegler (-3.22 Prozent auf 12.33 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 1’253’364 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.238 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.26 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch