KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
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KWS SAAT SECo Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Add" belassen. Volker Bosse bezog sich am Freitag auf die Genehmigung auf europäischer Ebene, Pflanzen anzubauen und zu vertreiben, deren Erbgut gentechnisch verändert wurde. Dies stelle für das Pflanzenzüchtungsunternehmen einen historischen Meilenstein dar, und KWS dürfte mittelfristig strukturell davon profitieren./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Add
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
74.30 €
|
Abst. Kursziel*:
4.98%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
74.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.84%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
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