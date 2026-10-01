Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
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01.10.2026 09:28:20
Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Verluste
SDAX-Handel am Morgen.
Um 09:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0.28 Prozent tiefer bei 18’378.26 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 92.886 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.467 Prozent auf 18’344.38 Punkte an der Kurstafel, nach 18’430.47 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’344.38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’378.26 Zählern.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1.09 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 01.09.2026, den Wert von 18’730.44 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 18’195.59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17’023.31 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.89 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit PVA TePla (+ 5.47 Prozent auf 34.70 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.56 Prozent auf 16.05 EUR), NORMA Group SE (+ 2.54 Prozent auf 17.76 EUR), Hypoport SE (+ 2.39 Prozent auf 68.60 EUR) und Kontron (+ 1.65 Prozent auf 21.00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Südzucker (-4.55 Prozent auf 12.58 EUR), HORNBACH (-2.43 Prozent auf 84.20 EUR), ATOSS Software (-2.42 Prozent auf 80.70 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1.91 Prozent auf 71.85 EUR) und Jungheinrich (-1.85 Prozent auf 23.40 EUR).
Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 86’877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4.238 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte
Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.26 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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