Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich leichter

Letztendlich schloss der SDAX den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 18’167.65 Punkten ab. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92.905 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0.372 Prozent fester bei 18’246.28 Punkten, nach 18’178.68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’166.44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’395.48 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0.068 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wies der SDAX 18’458.97 Punkte auf. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Stand von 18’229.17 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 17’270.16 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4.68 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit LPKF Laser Electronics (+ 5.92 Prozent auf 17.00 EUR), PVA TePla (+ 4.22 Prozent auf 36.08 EUR), SMA Solar (+ 3.56 Prozent auf 61.15 EUR), INDUS (+ 2.75 Prozent auf 41.05 EUR) und MLP SE (+ 2.52 Prozent auf 10.16 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Medios (-6.33 Prozent auf 10.36 EUR), KWS SAAT SE (-4.05 Prozent auf 66.40 EUR), EVOTEC SE (-3.57 Prozent auf 2.92 EUR), Südzucker (-3.42 Prozent auf 11.86 EUR) und Deutsche Euroshop (-3.30 Prozent auf 16.98 EUR).

Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’051’109 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.229 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1.52 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch