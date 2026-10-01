Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt im Minus

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.50 Prozent schwächer bei 18’337.67 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92.886 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.467 Prozent tiefer bei 18’344.38 Punkten in den Handel, nach 18’430.47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18’176.12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’421.31 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0.868 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 01.09.2026, einen Wert von 18’730.44 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der SDAX bei 18’195.59 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 17’023.31 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.66 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit GFT SE (+ 4.90 Prozent auf 26.75 EUR), TeamViewer (+ 4.23 Prozent auf 6.41 EUR), Hypoport SE (+ 3.58 Prozent auf 69.40 EUR), HelloFresh (+ 3.36 Prozent auf 2.43 EUR) und PVA TePla (+ 3.04 Prozent auf 33.90 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Südzucker (-4.86 Prozent auf 12.54 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3.28 Prozent auf 70.85 EUR), Basler (-3.09 Prozent auf 23.50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.72 Prozent auf 27.16 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-2.72 Prozent auf 44.75 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 759’204 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.238 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 1.53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 8.26 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch