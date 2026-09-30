So schätzen Analysten die KWS SAAT SE-Aktie ein

KWS SAAT SE Experten haben ihre Einschätzung der KWS SAAT SE-Aktie veröffentlicht.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 85,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 14,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von KWS SAAT SE in Höhe von 70,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 28.09.2026 Baader Bank 85,00 EUR 20,91 23.09.2026

Redaktion finanzen.ch