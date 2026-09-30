KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen Analysten die KWS SAAT SE-Aktie ein
Wie Experten die KWS SAAT SE-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
KWS SAAT SE Experten haben ihre Einschätzung der KWS SAAT SE-Aktie veröffentlicht.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 85,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 14,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von KWS SAAT SE in Höhe von 70,30 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|28.09.2026
|Baader Bank
|85,00 EUR
|20,91
|23.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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