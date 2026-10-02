Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
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02.10.2026 15:58:14
SDAX aktuell: So performt der SDAX am Freitagnachmittag
Der SDAX befindet sich am Freitagnachmittag im Aufwärtstrend.
Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.41 Prozent stärker bei 18’252.74 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 92.905 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0.372 Prozent stärker bei 18’246.28 Punkten, nach 18’178.68 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18’395.48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’228.78 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 0.400 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, stand der SDAX bei 18’458.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’229.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17’270.16 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.17 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15’733.78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
SDAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 5.61 Prozent auf 16.95 EUR), SMA Solar (+ 4.15 Prozent auf 61.50 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.78 Prozent auf 71.40 EUR), PVA TePla (+ 3.41 Prozent auf 35.80 EUR) und MLP SE (+ 3.13 Prozent auf 10.22 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Medios (-4.16 Prozent auf 10.60 EUR), KWS SAAT SE (-3.76 Prozent auf 66.60 EUR), EVOTEC SE (-2.91 Prozent auf 2.94 EUR), Jungheinrich (-2.83 Prozent auf 22.70 EUR) und Südzucker (-2.28 Prozent auf 12.00 EUR).
Die meistgehandelten SDAX-Aktien
Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 361’845 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.229 Mrd. Euro den grössten Anteil.
SDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 8.38 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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