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SDAX-Performance 02.10.2026 12:26:39

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich fester

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich fester

SDAX-Handel aktuell.

Deutsche Euroshop
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Am Freitag erhöht sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.67 Prozent auf 18’300.57 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92.905 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.372 Prozent auf 18’246.28 Punkte an der Kurstafel, nach 18’178.68 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18’395.48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’240.14 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0.664 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’458.97 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 02.07.2026, mit 18’229.17 Punkten bewertet. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 17’270.16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.44 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15’733.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit LPKF Laser Electronics (+ 5.61 Prozent auf 16.95 EUR), MLP SE (+ 3.33 Prozent auf 10.24 EUR), PVA TePla (+ 3.29 Prozent auf 35.76 EUR), INDUS (+ 2.75 Prozent auf 41.05 EUR) und Kontron (+ 2.71 Prozent auf 21.20 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Medios (-3.44 Prozent auf 10.68 EUR), Dermapharm (-2.34 Prozent auf 37.55 EUR), EVOTEC SE (-2.25 Prozent auf 2.96 EUR), Jungheinrich (-2.05 Prozent auf 22.88 EUR) und Deutsche Euroshop (-1.82 Prozent auf 17.24 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SDAX weist die MLP SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 215’831 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.229 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.52 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.38 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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