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Index-Performance im Fokus 02.10.2026 09:28:22

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im SDAX

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im SDAX

Der SDAX hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

JOST Werke
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Am Freitag tendiert der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.50 Prozent höher bei 18’268.92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92.905 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18’246.28 Zählern und damit 0.372 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18’178.68 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’270.80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’240.14 Zählern.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0.489 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’458.97 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Wert von 18’229.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17’270.16 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.26 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit KWS SAAT SE (+ 4.48 Prozent auf 72.30 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3.74 Prozent auf 16.65 EUR), secunet Security Networks (+ 3.21 Prozent auf 257.50 EUR), JOST Werke (+ 2.16 Prozent auf 61.50 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 1.70 Prozent auf 59.80 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil PNE (-2.10 Prozent auf 7.00 EUR), EVOTEC SE (-1.98 Prozent auf 2.97 EUR), Deutsche Euroshop (-1.71 Prozent auf 17.26 EUR), Dermapharm (-1.17 Prozent auf 38.00 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0.64 Prozent auf 31.00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 51’721 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.229 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.52 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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