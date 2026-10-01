Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
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01.10.2026 12:26:53
Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX im Minus
Der SDAX zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.
Um 12:09 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 0.80 Prozent auf 18’283.18 Punkte nach. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 92.886 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.467 Prozent tiefer bei 18’344.38 Punkten in den Handel, nach 18’430.47 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’378.26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’176.12 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0.568 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’730.44 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, notierte der SDAX bei 18’195.59 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 01.10.2025, mit 17’023.31 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit LPKF Laser Electronics (+ 5.86 Prozent auf 16.25 EUR), Hypoport SE (+ 3.88 Prozent auf 69.60 EUR), PVA TePla (+ 2.92 Prozent auf 33.86 EUR), NORMA Group SE (+ 2.66 Prozent auf 17.78 EUR) und Medios (+ 1.79 Prozent auf 11.36 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5.46 Prozent auf 69.25 EUR), Südzucker (-4.25 Prozent auf 12.62 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2.72 Prozent auf 44.75 EUR), Grand City Properties (-2.49 Prozent auf 7.06 EUR) und PATRIZIA SE (-2.36 Prozent auf 6.62 EUR).
Die teuersten SDAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 665’382 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.238 Mrd. Euro.
SDAX-Fundamentaldaten im Blick
Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.26 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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