Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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18.09.2026 10:02:29
MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Knorr-Bremse-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 82.05 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investierten, hätten nun 121.877 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Knorr-Bremse-Papiers auf 105.70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’882.39 EUR wert. Damit wäre die Investition 28.82 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse belief sich zuletzt auf 16.70 Mrd. Euro. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Knorr-Bremse-Papiers auf 80.80 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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