Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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15.09.2026 17:58:16
Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen
Der MDAX performte zum Handelsschluss positiv.
Am Dienstag tendierte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 0.23 Prozent höher bei 31’128.67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 352.144 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.161 Prozent leichter bei 31’007.02 Punkten, nach 31’057.16 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30’779.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 31’234.71 Einheiten.
MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 32’464.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 32’582.63 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30’469.96 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.481 Prozent aufwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 5.28 Prozent auf 53.80 EUR), Sartorius vz (+ 4.70 Prozent auf 238.60 EUR), Knorr-Bremse (+ 3.49) Prozent auf 103.90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.58 Prozent auf 135.40 EUR) und Bilfinger SE (+ 2.54 Prozent auf 74.75 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen DWS Group GmbH (-3.06 Prozent auf 72.80 EUR), Evonik (-2.90 Prozent auf 17.44 EUR), LANXESS (-2.57 Prozent auf 13.64 EUR), Schaeffler (-2.45 Prozent auf 6.78 EUR) und TUI (-2.40 Prozent auf 6.49 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3’136’025 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.084 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.15 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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