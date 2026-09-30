Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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30.09.2026 18:00:38
Was Analysten von der Knorr-Bremse-Aktie erwarten
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Knorr-Bremse-Aktie im vergangenen Monat.
Im September 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Knorr-Bremse-Aktie vorgenommen.
4 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Knorr-Bremse mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 119,17 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 16,37 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Knorr-Bremse-Aktie von 102,80 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|131,00 EUR
|27,43
|30.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|125,00 EUR
|21,60
|30.09.2026
|Deutsche Bank AG
|118,00 EUR
|14,79
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|108,00 EUR
|5,06
|28.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|125,00 EUR
|21,60
|25.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|108,00 EUR
|5,06
|16.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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