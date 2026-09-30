Was Analysten von der Knorr-Bremse-Aktie erwarten

Im September 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Knorr-Bremse-Aktie vorgenommen.

4 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Knorr-Bremse mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 119,17 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 16,37 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Knorr-Bremse-Aktie von 102,80 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 131,00 EUR 27,43 30.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 125,00 EUR 21,60 30.09.2026 Deutsche Bank AG 118,00 EUR 14,79 29.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 108,00 EUR 5,06 28.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 125,00 EUR 21,60 25.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 108,00 EUR 5,06 16.09.2026

Redaktion finanzen.ch