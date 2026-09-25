Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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25.09.2026 10:02:17
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Knorr-Bremse-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurden Knorr-Bremse-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Knorr-Bremse-Papiers betrug an diesem Tag 58.30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.715 Knorr-Bremse-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 106.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181.99 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 81.99 Prozent.
Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 17.04 Mrd. Euro wert. Der Erstkurs des Knorr-Bremse-Papiers lag beim Börsengang bei 80.80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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