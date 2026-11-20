Bitcoin nach nächtlichem Kursrutsch stabilisiert

Der Bitcoin hat sich am Freitag nach einem Rutsch in der Nacht auf das tiefste Niveau seit Juli im frühen Handel stabilisiert. Der Preis für die älteste und bekannteste Kryptowährung lag zuletzt bei knapp 62'000 US-Dollar in etwa auf dem Niveau vom Donnerstagabend. In den ersten Handelsstunden am Freitag war der Kurs noch bis auf fast 61'200 Dollar gefallen. Der Bitcoin steuert damit auf ein deutliches Wochenminus von rund zehn Prozent zu.

Ein Grund für den starken Kursrückgang ist die Erwartung steigender Zinsen in den USA, die andere Anlageformen attraktiver macht. Die jahrelang gefragte Digitalwährung steht seit einiger Zeit bei heftigen Schwankungen stark unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs um 30 Prozent ab, nachdem er 2025 bereits um sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Bitcoin verliert mehr als die Hälfte seit Rekordhoch

Seit dem Rekordhoch von mehr als 126'000 Dollar im Oktober 2025 büsste der Bitcoin-Kurs etwas mehr als 50 Prozent ein. Mit den jüngsten Verlusten ist der Bitcoin auch auf Fünfjahressicht kaum mehr im Plus. Längerfristig gesehen ist er allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Seit November 2016 verteuerte sich der Bitcoin um rund 8'200 Prozent. Das heisst: Der Kurs kletterte um fast das 83-Fache nach oben.

Bitcoin bleibt grösste Kryptowährung

Die Marktkapitalisierung des Bitcoins liegt aktuell bei etwas mehr als 1,2 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit rund 2,1 Billionen Dollar angegeben. Mit rund 210 Milliarden Dollar beziehungsweise 175 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether.

FRANKFURT (awp international)