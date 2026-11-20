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20.11.2026 08:20:00
Bitcoin stabilisiert sich nach Kursrutsch auf tiefstem Stand seit Juli
Der Bitcoin kommt nach einem nächtlichen Kursrutsch vorerst zur Ruhe. Doch steigende Zinserwartungen in den USA und die Verluste der vergangenen Monate setzen die Kryptowährung weiter unter Druck.
Bitcoin nach nächtlichem Kursrutsch stabilisiert
Ein Grund für den starken Kursrückgang ist die Erwartung steigender Zinsen in den USA, die andere Anlageformen attraktiver macht. Die jahrelang gefragte Digitalwährung steht seit einiger Zeit bei heftigen Schwankungen stark unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs um 30 Prozent ab, nachdem er 2025 bereits um sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.
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Bitcoin verliert mehr als die Hälfte seit Rekordhoch
Seit dem Rekordhoch von mehr als 126'000 Dollar im Oktober 2025 büsste der Bitcoin-Kurs etwas mehr als 50 Prozent ein. Mit den jüngsten Verlusten ist der Bitcoin auch auf Fünfjahressicht kaum mehr im Plus. Längerfristig gesehen ist er allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Seit November 2016 verteuerte sich der Bitcoin um rund 8'200 Prozent. Das heisst: Der Kurs kletterte um fast das 83-Fache nach oben.
Bitcoin bleibt grösste Kryptowährung
Die Marktkapitalisierung des Bitcoins liegt aktuell bei etwas mehr als 1,2 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit rund 2,1 Billionen Dollar angegeben. Mit rund 210 Milliarden Dollar beziehungsweise 175 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether.
FRANKFURT (awp international)
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