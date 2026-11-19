Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
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Drägerwerk Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Drägerwerk von 156 auf 162 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Anlagestory des Spezialisten für Sicherheits- und Medizintechnik untermauert, schrieb Analyst Christian Ehmann am Donnerstag. In beiden Bereichen wolle das Management den Markt mit einem Fokus auf besonders profitables, wiederkehrendes Geschäft schlagen. Bei den Boni wolle man sich vor allem an der Profitabilität messen lassen./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
162.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
117.00 €
|
Abst. Kursziel*:
38.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
116.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.66%
|
Analyst Name::
Christian Ehmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
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Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
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|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Drägerwerk vz. Buy
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|Drägerwerk vz. Buy
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|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
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