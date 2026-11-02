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MDAX im Blick 02.11.2026 12:26:34

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag stärker

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag stärker

Der MDAX zeigt derzeit eine positive Tendenz.

HELLA
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Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.69 Prozent stärker bei 30’681.91 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 342.546 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.051 Prozent auf 30’487.72 Punkte an der Kurstafel, nach 30’472.32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’709.13 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’471.04 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 30’450.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 31’980.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29’751.62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büsste der Index bereits um 0.961 Prozent ein. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 4.33 Prozent auf 49.14 EUR), AIXTRON SE (+ 4.30 Prozent auf 33.73 EUR), TUI (+ 3.76 Prozent auf 7.23 EUR), Lufthansa (+ 2.62 Prozent auf 7.36 EUR) und thyssenkrupp (+ 2.58 Prozent auf 12.33 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil HELLA GmbH (-3.59 Prozent auf 67.10 EUR), KION GROUP (-2.28 Prozent auf 32.51 EUR), FUCHS SE VZ (-1.72 Prozent auf 43.52 EUR), Evonik (-0.95 Prozent auf 20.84 EUR) und flatexDEGIRO (-0.85 Prozent auf 23.42 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2’573’345 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41.665 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Aroundtown SA-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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