Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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Stellantis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis von 4 auf 3 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan passte seine Schätzungen für einige europäische Autobauer in seinem am Freitag vorliegenden Resümee an die Erkenntnisse aus der Berichtssaison an. Die Hersteller hätten weiter ein Problem mit dem immer schwächeren chinesischen Markt und gleichzeitig härterer Konkurrenz aus China in der Heimat. Die schnellere Adoption von E-Autos gehe zulasten der Margen. Kostensenkungen blieben die eigentliche Stellschraube für die Ergebnisse./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
3.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
3.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.22%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
3.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.43%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
19.11.26
|Schwacher Handel: CAC 40 schliesst im Minus (finanzen.ch)
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19.11.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
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19.11.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter (finanzen.ch)
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19.11.26
|Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag höher (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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18.11.26
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|RBC Capital Markets
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|UBS AG
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|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|3.06
|2.62%
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