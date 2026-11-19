Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan passte seine Schätzungen für einige europäische Autobauer in seinem am Freitag vorliegenden Resümee an die Erkenntnisse aus der Berichtssaison an. Die Hersteller hätten weiter ein Problem mit dem immer schwächeren chinesischen Markt und gleichzeitig härterer Konkurrenz aus China in der Heimat. Die schnellere Adoption von E-Autos gehe zulasten der Margen. Kostensenkungen blieben die eigentliche Stellschraube für die Ergebnisse. VW profitiere vom Umbau, die Anleger wollten allerdings Klarheit bezüglich Ausmaß und Timing der Belastungen./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
65.40 €
|
Abst. Kursziel*:
75.84%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
64.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
79.41%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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