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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Freenet von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 30 Euro angehoben. Analyst Mathieu Robilliard sieht bessere Aussichten im Mobilfunkgeschäft, wie er am Donnerstag schrieb. Im IP-TV sei der Gegenwind derweil nahezu abgeflaut und das Potenzial bleibe attraktiv. Zu guter Letzt sieht er noch Spielraum über den Cashflow-Zielen für 2026./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.