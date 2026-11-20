freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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freenet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Freenet von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 30 Euro angehoben. Analyst Mathieu Robilliard sieht bessere Aussichten im Mobilfunkgeschäft, wie er am Donnerstag schrieb. Im IP-TV sei der Gegenwind derweil nahezu abgeflaut und das Potenzial bleibe attraktiv. Zu guter Letzt sieht er noch Spielraum über den Cashflow-Zielen für 2026./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Overweight
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24.04 €
|
Abst. Kursziel*:
24.79%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
24.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.65%
|
Analyst Name::
Mathieu Robilliard
|
KGV*:
-
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