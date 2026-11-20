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|Goldpreis und Ölpreis
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20.11.2026 08:18:00
Goldpreis: Höchster Wochenverlust seit acht Monaten droht
Der Goldpreis steht vor seinem stärksten Wochenverlust seit acht Monaten. Seit Wochenbeginn hat das Edelmetall rund neun Prozent eingebüsst und ist auf den niedrigsten Stand seit September 2025 gefallen.
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Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 130,40 auf 3.555,50 Dollar pro Feinunze.
Rohöl: Angebotsüberschuss trifft auf Versorgungsrisiken
Die Ölpreise haben sich im frühen Freitagshandel erholt, steuern aber auf den dritten Wochenverlust in Folge zu. Während Brent im Wochenverlauf rund 3,5 Prozent eingebüsst hat, beträgt das Minus bei WTI nahezu sechs Prozent. Unterstützung liefern neue Sorgen um die Ölversorgung im Nahen Osten. Die Huthi-Milizen haben erneut Raketen auf die saudi-arabische Hauptstadt Riad abgefeuert. Zudem meldeten die iranischen Revolutionsgarden zwei durch Seeminen beschädigte und in Brand geratene Öltanker in der Strasse von Hormus. Belastend wirken dagegen die zunehmenden Erwartungen eines Überangebots, nachdem sich die Öllieferungen durch die wichtige Meerenge wieder weitgehend normalisiert haben. Zusätzlichen Druck erzeugen die Turbulenzen an den Aktienmärkten, insbesondere der Ausverkauf im KI-Sektor und damit verbundene Nachfragesorgen. Ende November berät die OPEC+ über ihre Förderpolitik für 2027. In Russland könnten verstärkte ukrainische Drohnenangriffe auf Raffinerien und Exportanlagen die Ölproduktion erneut beeinträchtigen.
Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,79 auf 84,00 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,53 auf 92,51 Dollar anzog.
von Jörg Bernhard, Redaktion Finanzen.net
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