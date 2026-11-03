MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit KION GROUP-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die KION GROUP-Aktie bei 64.00 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 156.250 KION GROUP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des KION GROUP-Papiers auf 33.94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’303.13 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 46.97 Prozent vermindert.

Am Markt war KION GROUP jüngst 4.36 Mrd. Euro wert. Das KION GROUP-Papier wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer KION GROUP-Aktie auf 24.19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch