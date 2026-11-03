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03.11.2026 10:02:17
MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in KION GROUP-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit KION GROUP-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die KION GROUP-Aktie bei 64.00 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 156.250 KION GROUP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des KION GROUP-Papiers auf 33.94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’303.13 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 46.97 Prozent vermindert.
Am Markt war KION GROUP jüngst 4.36 Mrd. Euro wert. Das KION GROUP-Papier wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer KION GROUP-Aktie auf 24.19 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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