KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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KION GROUP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion nach einer Senkung der Unternehmensprognosen von 56 auf 48 Euro reduziert, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Schritt könnte ein weiteres Hindernis für die Anlegerstimmung gegenüber den Aktien des Stapler-Herstellers aus dem Weg räumen ? insbesondere nach der Achterbahnfahrt der Papiere seit Anfang 2025, schrieb Philippe Lorrain am Mittwoch. Gestützt durch eine seiner Ansicht nach "günstige" Bewertung und eine Neujustierung der Erwartungen ist der Experte der Meinung, dass Kion nun einen erneuten Blick wert ist. Allerdings könnte es noch einige Zeit dauern, bis sich positive Impulse konkretisieren./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34.74 €
|
Abst. Kursziel*:
38.17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
34.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.29%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
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