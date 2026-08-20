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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

4.60
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CHF
0.94 %
10:23:45
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21.08.2026 08:07:54

International Consolidated Airlines Outperform

International Consolidated Airlines
4.60 CHF 0.92%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group von 465 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding bleibe Favorit im Umfeld eingeschränkter Langstreckenkapazitäten, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 01:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 01:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4.84 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4.21 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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