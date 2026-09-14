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FTSE 100-Performance im Blick 14.09.2026 09:28:15

Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus

Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus

Das macht das Börsenbarometer in London heute.

Antofagasta
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Um 09:11 Uhr steigt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.58 Prozent auf 10’712.16 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.181 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.005 Prozent auf 10’650.92 Punkte an der Kurstafel, nach 10’650.44 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’650.92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10’712.17 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’750.11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der FTSE 100 10’471.72 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’283.29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.65 Prozent nach oben. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit RELX (+ 4.24 Prozent auf 25.80 GBP), Sage (+ 3.97 Prozent auf 9.96 GBP), Smith Nephew (+ 3.02 Prozent auf 10.39 GBP), Experian (+ 2.80 Prozent auf 28.60 GBP) und GSK (+ 2.57 Prozent auf 18.16 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Halma (-2.81 Prozent auf 35.32 GBP), Fresnillo (-2.09 Prozent auf 29.51 GBP), International Consolidated Airlines (-1.86 Prozent auf 4.12 GBP), Antofagasta (-1.74 Prozent auf 37.24 GBP) und Anglo American (-1.28 Prozent auf 39.39 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 1’611’810 Aktien gehandelt. Mit 311.127 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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