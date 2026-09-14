GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|FTSE 100-Performance im Blick
|
14.09.2026 09:28:15
Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus
Das macht das Börsenbarometer in London heute.
Um 09:11 Uhr steigt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.58 Prozent auf 10’712.16 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.181 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.005 Prozent auf 10’650.92 Punkte an der Kurstafel, nach 10’650.44 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’650.92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10’712.17 Einheiten.
FTSE 100-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’750.11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der FTSE 100 10’471.72 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’283.29 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.65 Prozent nach oben. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten markiert.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit RELX (+ 4.24 Prozent auf 25.80 GBP), Sage (+ 3.97 Prozent auf 9.96 GBP), Smith Nephew (+ 3.02 Prozent auf 10.39 GBP), Experian (+ 2.80 Prozent auf 28.60 GBP) und GSK (+ 2.57 Prozent auf 18.16 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Halma (-2.81 Prozent auf 35.32 GBP), Fresnillo (-2.09 Prozent auf 29.51 GBP), International Consolidated Airlines (-1.86 Prozent auf 4.12 GBP), Antofagasta (-1.74 Prozent auf 37.24 GBP) und Anglo American (-1.28 Prozent auf 39.39 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 1’611’810 Aktien gehandelt. Mit 311.127 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick
Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
10:02
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|GSK-Aktie zieht an: Impfstoffwerk in Dresden vor dem Aus (AWP)
|
10.09.26
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Experian PLC
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’701.17
|0.48%
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.