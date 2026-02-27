Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’980 0.5%  SPI 19’206 0.3%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’317 0.1%  Euro 0.9108 -0.2%  EStoxx50 6’153 -0.1%  Gold 5’191 0.2%  Bitcoin 50’806 -2.6%  Dollar 0.7716 -0.3%  Öl 72.4 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405Roche1203204NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Schweiter-Aktie etwas fester: Erneut Umsatz- und Gewinnrückgang in 2025
BASF-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet
Holcim-Aktie im Plus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Showdown um Tesla-Aktie: Grossinvestoren veräussern - Privatanleger kaufen
Nestlé-Aktie leichter: Cereulid erstmals bei krankem Baby in Frankreich nachgewiesen
Suche...
Plus500 Depot

International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

4.47
CHF
-0.31
CHF
-6.38 %
14:04:44
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.02.2026 11:40:23

International Consolidated Airlines Sell

International Consolidated Airlines
4.47 CHF -6.38%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Sell" belassen. Sowohl die Jahresresultate als auch der angekündigte Aktienrückkauf der Airline-Holding entsprächen den Erwartungen, schrieb Jarrod Castle am Freitag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Sell
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3.70 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
5.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
4.32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?