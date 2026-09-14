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FTSE 100 im Fokus 14.09.2026 12:26:15

Börse London in Grün: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen

Börse London in Grün: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen

Derzeit zeigen sich die Anleger in London zuversichtlich.

Glencore
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Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0.68 Prozent höher bei 10’722.98 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3.181 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.005 Prozent stärker bei 10’650.92 Punkten, nach 10’650.44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10’650.92 Punkte, das Tageshoch hingegen 10’726.93 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’750.11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, mit 10’471.72 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der FTSE 100 mit 9’283.29 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7.76 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Sage (+ 5.48 Prozent auf 10.11 GBP), RELX (+ 5.09 Prozent auf 26.01 GBP), GSK (+ 4.24 Prozent auf 18.45 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4.18 Prozent auf 85.82 GBP) und Smith Nephew (+ 4.07 Prozent auf 10.50 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Halma (-5.45 Prozent auf 34.36 GBP), Antofagasta (-4.96 Prozent auf 36.02 GBP), Fresnillo (-3.25 Prozent auf 29.16 GBP), International Consolidated Airlines (-3.22 Prozent auf 4.06 GBP) und Glencore (-3.12 Prozent auf 5.87 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 17’100’075 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 311.127 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14.84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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