International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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28.09.2026 10:02:19
FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen International Consolidated Airlines-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die International Consolidated Airlines-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3.82 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 261.986 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 1’142.78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4.36 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14.28 Prozent.
International Consolidated Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19.01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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