International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
International Consolidated Airlines Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 425 Pence auf "Equal Weight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Während er für Lufthansa und Air France-KLM mit "Underweight" nun skeptisch ist, bleibt er bei IAG neutral./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
4.25 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
4.68 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
4.14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
12.01.26
|Gute Stimmung in London: Börsianer lassen FTSE 100 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
05.01.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|07:55
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:55
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|23.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07:55
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4.42
|0.45%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:34
|
Barclays Capital
Danone Overweight
|08:33
|
Barclays Capital
ASML NV Equal Weight
|08:27
|
Barclays Capital
Knorr-Bremse Underweight
|08:26
|
Barclays Capital
Vestas Wind Systems A-S Underweight
|08:25
|
Barclays Capital
Siemens Underweight
|08:19
|
Barclays Capital
KION GROUP Overweight
|08:19
|
Barclays Capital
Siemens Energy Equal Weight