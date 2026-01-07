International Consolidated Airlines 4.62 CHF 0.52% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Die Fluggesellschaft komme stetig voran, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bilanz sei unverändert stark, die Ausschüttungen wirkten stützend und im laufenden Jahr dürften sich auch die Kosten positiv entwickeln./bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.