International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
4.62CHF
0.02CHF
0.52 %
17:29:46
BRXC
07.01.2026 16:21:51
International Consolidated Airlines Equal Weight
International Consolidated Airlines
4.62 CHF 0.52%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Die Fluggesellschaft komme stetig voran, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bilanz sei unverändert stark, die Ausschüttungen wirkten stützend und im laufenden Jahr dürften sich auch die Kosten positiv entwickeln./bek/jha/;
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
4.25 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
4.29 £
|
Abst. Kursziel*:
-1.02%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
4.32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.62%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse