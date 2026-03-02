International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
4.03CHF
-0.36CHF
-8.25 %
09:31:39
BRXC
02.03.2026 12:58:42
International Consolidated Airlines Equal Weight
International Consolidated Airlines
4.03 CHF -8.25%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Equal Weight" belassen. Andrew Lobbenberg nannte am Freitagabend einige Themen, die er beim Management der Airline-Holding im Nachgang der Bilanz ansprechen will./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 20:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
4.40 £
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
4.60 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
4.00 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse