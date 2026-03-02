Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

4.03
CHF
-0.36
CHF
-8.25 %
09:31:39
BRXC
02.03.2026 12:58:42

International Consolidated Airlines Equal Weight

International Consolidated Airlines
4.03 CHF -8.25%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Equal Weight" belassen. Andrew Lobbenberg nannte am Freitagabend einige Themen, die er beim Management der Airline-Holding im Nachgang der Bilanz ansprechen will./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 20:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

