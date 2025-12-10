ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Sell" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Mit seinem Pessimismus für die Airline-Holding IAG sieht sich Castle eher alleine auf breiter Flur. Er sieht hier Ergebnisrisiken und verwies zudem auf den guten Lauf der Aktien./ag/mis;