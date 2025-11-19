Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’539 0.5%  SPI 17’221 0.5%  Dow 46’092 -1.1%  DAX 23’197 0.1%  Euro 0.9286 0.3%  EStoxx50 5’527 -0.1%  Gold 4’112 1.1%  Bitcoin 73’459 -1.1%  Dollar 0.8024 0.3%  Öl 64.4 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Nestlé-Aktie fester: Juristische Rückendeckung im Perrier-Verfahren
Boeing-Aktie freundlich: Flydubai bestellt weitere Boeing-Jets
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
So lukrativ wäre eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren gewesen
So viel Gewinn hätte ein Investment in Tron von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...

International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

3.91
CHF
0.03
CHF
0.67 %
11:25:27
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.11.2025 10:23:02

International Consolidated Airlines Sell

International Consolidated Airlines
3.91 CHF 0.67%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 350 auf 370 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Auch wenn das dritte Quartal etwas schwächer ausgefallen sei als am Markt erwartet, rechne er - entsprechend dem Konsens - mit einem operativen Ergebnis (Ebit) für 2025 von etwa 5 Milliarden Euro, schrieb Jarrod Castle am Dienstagabend im Nachgang des jüngsten Zwischenberichts. Das Kursziel hob der Analyst an, da er die Bewertungsbasis etwas weiter in die Zukunft verlagert hat./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Sell
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3.70 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
4.25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
3.71 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse