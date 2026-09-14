FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit International Consolidated Airlines-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1.45 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6’888.903 International Consolidated Airlines-Anteilen. Die gehaltenen International Consolidated Airlines-Papiere wären am 11.09.2026 28’912.72 GBP wert, da der Schlussstand 4.20 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 189.13 Prozent zugenommen.

Alle International Consolidated Airlines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch