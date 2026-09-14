FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’884 0.8%  SPI 19’570 0.6%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’422 -0.6%  Euro 0.9452 -0.2%  EStoxx50 6’269 -0.9%  Gold 4’311 -0.9%  Bitcoin 63’690 1.6%  Dollar 0.8193 0.3%  Öl 108.2 3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag
Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus
MTU Aero Engines-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Hold
Suche...

International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühe Anlage 14.09.2026 10:02:17

FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren International Consolidated Airlines-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

International Consolidated Airlines
4.48 CHF -2.73%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit International Consolidated Airlines-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1.45 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6’888.903 International Consolidated Airlines-Anteilen. Die gehaltenen International Consolidated Airlines-Papiere wären am 11.09.2026 28’912.72 GBP wert, da der Schlussstand 4.20 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 189.13 Prozent zugenommen.

Alle International Consolidated Airlines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?