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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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26.03.2026
BRXC
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27.03.2026 07:48:01

International Consolidated Airlines Sell

International Consolidated Airlines
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 370 auf 355 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Donnerstagnachmittag an die gestiegenen Treibstoffkosten und sonstige absehbare Auswirkungen des Iran-Kriegs an. Die Prognosen blieben aber äußerst wackelig angesichts der derzeitigen Unsicherheit. Am deutlichsten sinken Castles Schätzungen bei Air France-KLM und Wizz Air./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Sell
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3.55 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
4.11 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
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