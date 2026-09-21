FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 21.09.2016 wurden International Consolidated Airlines-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen International Consolidated Airlines-Anteile an diesem Tag bei 2.76 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36.265 International Consolidated Airlines-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des International Consolidated Airlines-Papiers auf 4.19 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152.06 GBP wert. Mit einer Performance von +52.06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

International Consolidated Airlines wurde am Markt mit 18.30 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch